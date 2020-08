La Chine aux petits soins pour ses banques

La Chine, par l'intermédiaire de la Banque populaire de Chine (BPC), a injecté 700 milliards de yuans – environ 85 milliards d'euros – dans son système financier. Il s'agit en l'occurrence de son mécanisme de "facilité de crédit à moyen terme" (MLF). Celui-ci se voit ainsi reconduit pour un an avec un taux qui reste fixé à 2,95%.

700 milliards, c'est beaucoup. C'est même plus que le montant total des deux lots de prêts précédents disponibles dans le cadre de cette même facilité de crédit, soit 550 milliards de yuan. Ces "coups de pouce" au système financier arrivent à expiration dans moins de dix jours.

Statu quo sur les taux en vue

L'annonce, plus importante qu'attendue, a été saluée par les investisseurs. L'indice CSI 300, qui regroupe les principales capitalisations de Chine continentale, a progressé de 2,35% ce lundi et la Bourse de Shanghai a grimpé de 2,22%, sa plus forte hausse depuis près d'un mois.