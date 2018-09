La Chine de plus en plus présente sur les marchés financiers

Une telle décision pourrait provoquer un nouvel afflux d’investissements étrangers. "Sur la base d’un calcul sommaire des actifs pris en compte par MSCI, je dirais un minimum de 66 milliards de dollars", estime Chin Ping Chia, responsable des études de MSCI pour l’Asie et le Pacifique. Une bonne nouvelle alors que le pays doit faire face aux taxes douanières de plus en plus lourdes imposées par les États-Unis. Les Bourses chinoises ont d’ailleurs bien réagi à l’annonce. L’indice CSI300 des principales capitalisations de la Chine continentale a rebondi de 1,1%. Le composite de Shanghai a lui gagné 0,9%.