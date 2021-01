La Chine est et restera le principal moteur du luxe

Malgré la lourde chute du tourisme en 2020, le secteur du luxe est parvenu à profiter du rebond de l'activité économique en Chine. Et LVMH ne devrait pas faire exception.

Après Richemont et Burberry , LVMH doit publier ses résultats trimestriels ce soir, après la clôture des marchés européens. Selon les données compilées par FactSet, les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires de 14,25 milliards d'euros et un bénéfice net de 4,09 milliards d'euros .

Touchées en premier par la pandémie de coronavirus en raison de leur forte exposition au marché chinois, les entreprises du luxe ont profité du rebond qui a suivi, explique Swetha Ramachandran, responsable des investissements en actions dans les marques de luxe chez GAM Investments. Selon elle, elles ont su basculer vers la vente en ligne et vers une approche directe des consommateurs, en particulier les plus jeunes. L’analyste pointe notamment le parcours de Farfetch, un acteur relativement récent, ou Prada, plus classique.