La Chine pense revoir à la baisse son objectif de croissance...

La Bourse de Shanghai a repris ses activités ce lundi , après une semaine fériée en raison du Nouvel An lunaire. Comme on pouvait s’y attendre, c’est en net recul qu’elle a clôturé la séance. Le principal indice boursier a dégringolé de 7,72% pour revenir à 2.746,6 points .

À l’exception de celui des fournisseurs d’équipements médicaux, tous les secteurs ont enregistré des pertes assez conséquentes. Celles-ci vont de -2,7% en moyenne pour les actions des soins de santé , à -9,54% pour celles des entreprises actives dans les services IT et les gestionnaires d’immeubles commerciaux. En quelques heures, la capitalisation boursière de cet indice a fondu d’un peu plus de 350 milliards d’euros.

Un rebond en vue?

Dans la foulée de la chute du marché des actions, le renminbi chinois s’est affaibli à 7,08 par dollar (-1,6%). La baisse de la monnaie chinoise a aussi été alimentée par la décision de la Banque centrale de Chine de réduire son taux à court terme et d’injecter l’équivalent de 154,3 milliards d’euros sur les marchés. Du côté de la dette chinoise, le rendement à 10 ans est revenu à son plus bas niveau depuis 2002, à 2,6%.

On peut imaginer que les séances resteront difficiles à court terme à Shanghai, estiment les stratégistes de chez Belfius. "À plus long terme, prévoient-ils, l’impact sur l’économie chinoise et mondiale sera cependant limité." Ces stratégistes recourent à une étude de JP Morgan, selon laquelle les actions chinoises ont perdu 8,6% en moyenne à l’époque du Sras en novembre 2002-03, pour ensuite se redresser de plus de 30% dans les 3 mois qui ont suivi le mois d’avril 2003. Cette perspective, même si l’histoire ne se répète pas d’emblée à l’identique sur les marchés boursiers, n’est pas à exclure. D’autant que, comme le souligne Lian Weiliang, vice-président de la Commission nationale de développement, "vu sa situation économique plus forte qu’en 2003, la Chine dispose de beaucoup plus de capacités pour répondre aux situations d’urgence".