La Fed attendue sur son nouvel objectif d'inflation

Comment la Réserve fédérale compte-t-elle mettre en oeuvre son nouvel objectif d'une inflation moyenne de 2% à plus long terme? Réponse, peut-être, ce soir.

Ce soir, les yeux des investisseurs se tourneront vers Washington où la Réserve fédérale (Fed) doit se prononcer sur sa politique monétaire à l'issue d'une réunion sur deux jours. La décision de la banque centrale des Etats-Unis, attendue à 20h, heure belge, devrait confirmer le maintien, attendu par les économistes, des mesures en cours, à savoir un taux d'intérêt directeur au plancher - il fluctue de 0 à 0,25% depuis mars - et des achats d'actifs massifs, sans plafond. Mais ce qui retiendra surtout l'attention, c'est ce que la Fed pourrait préciser au sujet de son nouvel objectif d'inflation.

Pour rappel, lors du colloque annuel des banquiers centraux qui s'est tenu à Jackson Hole fin août, Jerome Powell a annoncé que la banque centrale des Etats-Unis chercherait désormais à atteindre une inflation moyenne de 2% dans la durée , ce qui l'autoriserait à laisser la hausse des prix dépasser ce seuil pendant un certain temps pour compenser le niveau inférieur affiché pendant la période précédente. Ce mercredi, la Fed pourrait donner des détails sur la manière de parvenir à ce nouvel objectif d'inflation . Les attentes à cet égard ont permis à la courbe des taux d'intérêt de s'incliner davantage ces derniers temps: les taux à long terme ont légèrement progressé, alors que les taux courts sont restés stables, signes d'anticipations économiques plus favorables dans le chef des investisseurs.

Selon 39% des économistes sondés par Bloomberg, la Fed devrait modifier sa "forward guidance" (intentions pour l'avenir) en liant une possible future remontée des taux à un objectif d'inflation ou de chômage.

Les investisseurs seront également attentifs aux nouvelles prévisions économiques que l'institut monétaire doit fixer à l'occasion de cette réunion de politique monétaire. Les banquiers centraux américains pourraient annoncer qu'ils tablent, dès cette année, sur un taux de chômage plus bas qu'anticipé auparavant , ainsi que sur une inflation supérieure à 2% pour 2023 , estiment les économistes sondés par Bloomberg.

La dernière avant l'élection présidentielle US

La Fed sera aussi attendue sur sa "forward guidance", soit ses intentions à plus long terme. Elle a déjà discuté de la possibilité de lier la future - et lointaine - remontée de ses taux directeurs à un retour ou un dépassement du niveau de 2% d'inflation ou à un certain niveau de chômage. 39% des économistes interrogés par Bloomberg tablent sur une annonce à ce sujet ce mercredi, tandis que les autres voient plutôt cette décision intervenir en 2021 ou ne pas survenir du tout.