La Fed déclenche une nouvelle vague rouge sur les marchés...

Doit-on s’inquiéter de cette nouvelle vague rouge sur les marchés?

La consolidation est logique après des performances pareilles - les matières premières et l’immobilier ont gagné plus de 24% depuis le début de l’année et les actions se sont appréciées de près de 17% (en euros). Les cours ne peuvent pas monter en ligne droite. On a toujours l'impression que c'est la première fois que ça arrive, mais non! Au cours des 12 derniers mois, on a déjà connu cinq phénomènes du même genre. Si on prend le cas du S&P 500, il avait corrigé d'un peu plus de 10% sur le mois de septembre 2020 et puis tout regagné. En octobre idem, il a rapidement effacé des pertes de 8%, tout comme en février-mars (-6%), en mai (-4%) et en juillet (-3,6%). À chaque fois, les liquidités sont tellement présentes en bourse que les investisseurs en profitent pour acheter sur faiblesse. Du coup, on ne vit pas de vraie correction et les phases de contractions se révèlent assez brèves. Je pense qu'on est en train d'assister à un phénomène comparable. Il y a de puissantes forces de rappel qui sont à l’œuvre...