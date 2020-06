La Fed en soutien des marchés américains

La volatilité est toujours bien installée à la Bourse de New York. Après un plongeon dans le rouge à l'ouverture, le Dow Jones effaçant d'entrée de jeu près de 700 points, les principaux indices US ont profité d'un nouveau coup de pouce de la Fed pour inverser la tendance. La Réserve fédérale, dont le président s'exprimera mardi et mercredi devant les deux chambres du Congrès, a décidé d'élargir son programme d’achat de dettes des entreprises. La banque centrale va ainsi adopter une approche indicielle pour se doter d'un portefeuille plus diversifié, ce qui a plu aux investisseurs. "Il ne fait aucun doute que le marché a apprécié. Qui n'aime pas avoir plus de gâteau?", a souligné Robert Pavlik, responsable de la stratégie d'investissement et gérant de portefeuilles chez SlateStone Wealth. "Cela incite les traders à acheter des actions et à prendre plus de risques parce que la Fed a placé un filet de sécurité pour le marché obligataire et maintenu un contrôle accru sur les taux d'intérêt."