La Fed met en garde sur la guerre commerciale de Trump

Le comité de politique monétaire (Fomc) de la Réserve fédérale américaine (Fed) a parlé de récession et a dit craindre que les tensions commerciales internationales n'affectent l'économie US. Il a toutefois tempéré en indiquant que cette économie américaine, au vu de la plupart des indicateurs, apparaissait néanmoins comme solide .

C'est le constat principal avancé dans le compte rendu de la réunion de politique monétaire des 12 et 13 juin publié ce jeudi. Durant cette réunion, la banque centrale a relevé les taux pour la deuxième fois de l'année et, à la lecture des "minutes", il semble que ses responsables pourraient bientôt faire savoir que le cycle de durcissement monétaire est suffisamment avancé pour que la politique monétaire en soit arrivée au stade ou elle ne freine ni ne stimule l'économie.

Le compte rendu laisse globalement l'impression d'une Fed impressionnée par la vigueur de l'économie américaine et persuadée de la justesse de son choix de poursuivre le cycle de hausse des taux; mais elle reste attentive aussi à ce qui pourrait fausser la trajectoire ascendante de l'économie. Ainsi, ses membres se sont demandé si le mince écart de rendement entre les taux d'intérêt longs et courts pourrait être interprété comme le signe d'une récession qui attend son heure.

"Un certain nombre de participants pensaient qu'il serait important de continuer de surveiller la pente de la courbe des rendements", lit-on dans les minutes. Le Fomc s'est aussi intéressé à un autre indicateur potentiel de récession: l'écart entre le taux des Fed funds actuel et celui attendu plusieurs trimestres plus tard sur la foi de l'évolution du marché des futures.

La situation politique n'a pas été oubliée, que ce soit en Europe ou dans certaines pays émergents. Nombre des contacts de l'institut d'émission ont dit craindre que la récente hausse des droits de douane intervenue aux Etats-Unis et chez ses partenaires commerciaux ne pèse sur l'investissement. "La plupart (des membres de la Fed) ont observé que l'incertitude et les risques associés à la politique commerciale s'étaient accrus et se sont dits préoccupés par le fait qu'une telle incertitude et de tels risques ne puissent avoir à terme des effets négatifs", lit-on encore dans les minutes.