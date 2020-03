La Fed ne convainc pas la Bourse de New York

Le Dow Jones est tombé ce lundi à son plus bas depuis novembre 2016 dans un marché inquiet face à l’impasse politique sur le plan de relance de l’économie US et peu rassuré par les annonces de la Fed. Il a chuté de 3,04% à 18.591,93 points. Le Nasdaq a, lui, limité les pertes en abandonnant seulement 0,27% à 6.860,67 points. La progression de grands noms de l’indice, comme Amazon (+3,1%) ou Netflix (+8,2%), lui a permis de ne pas trop perdre de terrain. Le S&P 500 a plongé de 2,93% à 2.237,40 points. L’indice évolue sous le niveau qu’il avait lors de l’investiture de Trump, le 20 janvier 2017.