La Fed pousse Wall Street dans le rouge

La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, freinée par la Réserve fédérale qui a exclu d’autres mesures de politique monétaire comme le contrôle de la courbe des taux d’intérêt dans un contexte de crise économique suite à la pandémie de coronavirus. Le Dow Jones a perdu 0,31% à 27.692,88 points. Le Nasdaq a cédé 0,57% à 11.146,46 points. Le S&P 500 a lâché 0,44% à 3.374,85 points. Par ailleurs, une aide économique supplémentaire du gouvernement américain, notamment aux familles les plus vulnérables du pays, pourra soutenir l’ensemble de l’économie, estiment les responsables de la Banque centrale américaine, selon les minutes de leur dernière réunion monétaire, publiées mercredi.

Au rang des valeurs, les technos se sont bien moins comportées que la veille: Amazon a perdu 1,57%, Microsoft 0,61%, Google 0,72% et Netflix 1,49%. Facebook (+0,10%) et Apple (+0,13%) ont terminé légèrement dans le vert. Du côté des moins bonnes performances du Dow, c’est Coca-Cola qui a terminé en queue de peloton, cédant 2,17%. Walmart a perdu 1,74% et Travelers 1,51%.