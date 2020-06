La Fed provoque de la volatilité à Wall Street

La Bourse de New York a clôturé sans direction mercredi après que la Réserve fédérale a indiqué tabler sur une chute du PIB de 6,5% et un taux de chômage de 9,3% cette année suite à la crise du coronavirus et la mise à l’arrêt de l’économie pendant plusieurs semaines qui en a découlé. Le Dow a perdu 1,04% à 26.989,99 points. Le Nasdaq a gagné 0,67% à 10.020,35 points. Le S&P 500 a lâché 0,53% à 3.190,14 points.

S&P 500 et Dow ont tous deux oscillé entre gains et pertes jusqu’à la clôture, les investisseurs tentant d’absorber ces premières projections de la Fed sur l’économie depuis l’épidémie de coronavirus. Aucun changement de politique n’était toutefois attendu, la Fed s’étant engagée à maintenir les mesures d’assouplissement actuelles. Côté valeurs, après plusieurs jours de hausse, Boeing a connu la moins bonne performance du Dow, perdant 6,14%. Les pétrolières Exxon Mobil et Chevron ont, elles, cédé 5,36% et 3,90%. De son côté, le Nasdaq est sorti du lot grâce au secteur technologique. Apple a pris 2,57%, Amazon 1,79%, Microsoft 3,71%, Intel 1,32%, Google 0,87% et Netflix 0,10%.