La SEC ouvre une enquête sur les Spac

Le régulateur financier américain a les SPAC dans son collimateur. La Securit ies and Exchange Commission (SEC) a envoyé des lettres aux banques de Wall Street pour obtenir des informations sur les transactions de leur société d'acquisition à vocation spéciale, ou Spac, ont déclaré les quatre personnes.

Les Spac sont des sociétés écrans cotées qui lèvent des fonds pour acquérir une société privée dans le but de la mettre en bourse, ce qui permet à ces cibles de contourner la procédure d’offre publique initiale traditionnelle.

Les Spac ont atteint un niveau record de 170 milliards de dollars cette année, dépassant le total de 157 milliards de dollars de l'année dernière, selon les données de la firme Refinitiv. La faiblesse des taux d'intérêt et l'accès plus facile pour les sociétés à accéder à la bourse via les Spac expliquent cette envolée.