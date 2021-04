La Spac Pegasus rejoint la Bourse d'Amsterdam

La Spac Pegasus Europe va entrer en Bourse d'Amsterdam jeudi. La société de chèque en blanc soutenue par le milliardaire Bernard Arnault veut lever 500 millions d'euros.

Une nouvelle Spac (Special Purpose Acquisition Company) va rejoindre la bourse d'Amsterdam. Pegasus Europe sera cotée ce jeudi. Derrière celle-ci se trouve le groupe de capital-investissement Tikehau Capital, la Financière Agache, holding de Bernard Arnault, ainsi que Jean-Pierre Mustier, ex-dirigeant de la Société Générale et d'UniCredit, et Diego De Giorgi, ancien responsable d'UniCredit et de Bank of America Merrill Lynch. La société de chèque en blanc entend lever 500 millions d'euros avec cette opération.

500 millions d'euros Pegasus Europe entend lever 500 millions d'euros lors de son entrée en bourse d'Amsterdam.

Avec cet argent collecté, la Spac a pour vocation affichée de réaliser des acquisitions de sociétés européennes dans le domaine des services financiers. Les quatre sponsors de Pegasus Europe (Mustier, De Giorgi, la société d’investissement Financière Agache d’Arnault et Tikehau) investiront ensemble 55 millions d’euros au moment de l’introduction en bourse, selon un communiqué. En plus des capitaux levés sur le marché, Tikehau et Financière Agache apporteront 100 millions d'euros en cas d'acquisition de société. Parmi les cibles potentielles, l'agence de presse Reuters a indiqué que la Spac s'intéressait entre autres aux activités de gestion d'actifs de Credit Suisse.

Boom des spac

Pegasus Europe va rejoindre les dizaines de "Special Purpose Acquisition Companies" ou Spac apparues ces derniers mois en Europe et surtout aux États-Unis. Selon les données de Refinitiv, arrêtées à la fin mars, dix Spac sont entrés en bourse en Europe depuis le début de l'an dernier pour un montant total d'environ 1,1 milliard d'euros alors qu'aux États-Unis, leur nombre atteint 522 avec des capitaux levés de 300 milliards de dollars (248 milliards d'euros).

230 milliards de dollars Le montant levé des introductions en bourse cette année excède de loin le pic atteint en 2000, à 80 milliards de dollars.

Les Spac ont pesé près de la moitié des introductions en bourse cette année. Selon la firme Dealogic, 875 offres publiques initiales ont eu lieu depuis janvier, pour un montant de 230 milliards de dollars. Les capitaux levés ont surpassé le pic atteint en 2000 à 80 milliards de dollars.