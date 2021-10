La baisse des rendements de l'énergie allemande pèse sur Elia

Les banques européennes ont également reculé. Le compartiment a perdu 0,44%, malgré des résultats supérieurs aux attentes chez Barclays et Nordea. Sensibles au cycle économique, les institutions bancaires ont pâti des craintes sur la croissance. Chez Bank of America, Andreas Bruckner a indiqué que leurs prévisions pour le Stoxx 600 d'ici la fin de l'année s'élevent à 420 points, soit 10% de moins que le niveau actuel de l'indice. "Les risques à la baisse par rapport à nos projections augmentent, étant donné le frein supplémentaire potentiel des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries d'énergie en Europe et en Chine, l'intensification de la crise de la dette dans le secteur immobilier chinois et le risque d'une erreur de politique de la banque centrale" a affirmé le stratégiste.

Les résultats des entreprises ont tempéré, mais n'ont pas dissipé les inquiétudes selon lesquelles les pressions sur les coûts pourraient ralentir la reprise en cas de pandémie. De nombreuses sociétés ont annoncé leurs chiffres trimestriels ce jeudi, avec une réception diverse sur les marchés. Randstad (+5,40%), Soitec (+8,08%), Biomerieux (+4,36%), Unilever (+1,17%), Hermes (+1,41%) et Carrefour (+1,7%) ont fait partie des compagnies qui ont connu un bon accueil des résultats. En revanche, Rexel (-8,95%), ABB (-6,23%), Eurofins (-7,13%) et Volvo Group (-0,35%) ont bu la tasse après avoir publié des prévisions décevantes.

CD Projekt (-6,51%) a dégringolé après avoir annoncé un retard des upgrades de ses jeux vidéo les plus populaires, Cyberpunk 2077 et The Witcher 3. Le groupe a indiqué que la sortie de ceux-ci sera prévue au premier et deuxième trimestre 2022, au lieu de cette année. Chez Ipopema Securities, l'analyste Michal Wojciechowski a souligné que le studio manquera la saison de Noël, lucrative pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X.