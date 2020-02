La banque centrale chinoise continue de jouer les pompiers

Rassurer et soutenir l'économie. La Banque populaire de Chine (PBoC) multiplie les mesures de soutien afin de garantir l'accès au crédit des entreprises et ménages chinois pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Dernier exemple en date: elle a proposé, ce lundi, 200 milliards de yuans (soit 26,4 milliards d'euros) aux banques sous forme de facilités de prêt à moyen terme (MLF) d'un an, dont le taux d'intérêt est passé de 3,25% à 3,15%.