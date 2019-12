La barre des 4.000 points en point de mire pour le Bel 20

Un rally de fin d’année pour l’indice Bel 20? Les plus perspicaces d’entre nous vous diront que ce rally est en réalité déjà en cours depuis le début de cette année… L’indice phare de la Bourse de Bruxelles est, il est vrai, en passe d’achever le mois de décembre, d’ordinaire marqué par des courants haussiers en Bourse, sur un bilan positif et de retrouver le cap des 4.000 points. Mais excepté en mai et en août, il n’a cessé de gagner du terrain tout au long de 2019.