La biotech Biocartis se distingue (+Briefing actions)

A l'approche de midi, les principaux indices européens effaçaient les légères pertes constatées à l'ouverture. Le Bel 20 reste toutefois dans le rouge.

• La tendance

Petit accès de faiblesse ce mercredi matin sur les principales Bourses européennes alors que l’euro prend encore l’ascendant sur le dollar mais, en fin de matinée, elles effaçaient en grande partie leur recul. La saison des résultats débute avec, notamment, ceux de Novartis et d’Ahold Delhaize.

A Bruxelles, le repli est davantage marqué. Le Bel 20 reculait encore de 0,1% vers midi contre -0,4% en début de séance. L'indice des valeurs cotées en continu cédait, pour sa part, 0,44%.

Engie se démarque avec une baisse de 1,73%. Juste derrière, on retrouve Telenet (-0,65%) et Ontex (-0,51%). Le trio de tête est composé d’UCB (+1,06%), Sofina (+0,58%) et Umicore (+0,60%).

Malgré le relèvement de ses prévisions en matière de cash flow libre, le chiffre d’affaires trimestriel et annuel d'Ahold Delhaize reçoivent un accueil froid en Bourse : le titre se contracte de 3,4%.

Hors Bel 20, les biotechs se distinguent encore. Argenx a bondi de 7% en début de séance avant de limiter son gain à 4,4% vers midi. Biocartis qui a annoncé un partenariat pour développer un test contre la septicémie voit son action progresser de 2,88%. Mithra fait l'objet de prises de bénéfices (-3,2%) après sa forte hausse de ces derniers jours. Asit Biotech accuse, pour sa part, un recul de 2,8%.

• Le briefing actions

UPDATE

>IBA signale qu’un centre de proton thérapie installé aux Pays-Bas a traité son premier patient le 22 janvier. Le CEO a souligné la rapidité de l’installation du Proteus Plus.

>Aperam : Goldman Sachs a réduit son objectif de cours à 48 euros contre 50 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>Les deux bonnes surprises d’Ahold Delhaize. Les Pays-Bas se distinguent au 4e trimestre avec des ventes en hausse de 6%. Ahold Delhaize estime que son cash flow libre sera significativement supérieur aux estimations. Notre article.

>La biotech belge Biocartis et Immunexpress vont développer et commercialiser un test de diagnostic visant la septicémie. Notre article.

>Robert Friesen deviendra le chief scientific officer (CSO) d’Ablynx à partir du 1er mars. Il succède à Antonin de Fougerolles qui a quitté l’entreprise pour devenir CEO d’Evox Therapeutics.

>L’augmentation de capital d’Hamon débutera ce vendredi 26 janvier. Un droit de préférence permet de souscrire à six actions nouvelles au prix unitaire de 0,50 euro.

>A tenir à l’œil ce mercredi. Belgique. Chiffre d’affaires Econocom après Bourse. Zone euro. Indicateur PMI de l’industrie et des services janvier à 10h. USA. Ventes de maisons neuves décembre à 16h. Résultats : Ford, General Electric et United Technologies.