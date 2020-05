La biotech Moderna avance dans la lutte contre le Covid-19

Dans le monde des biotechs, le moindre résultat clinique peut être synonyme d'envolée (ou de crash) en bourse. D'autant plus en cette période de pandémie et lorsque la société tente de développer un vaccin contre le Covid-19. En témoigne le bond de Moderna, ce lundi, à Wall Street, qui a gagné près de 30% à l'ouverture de la séance pour toucher un plus haut historique à 87 dollars l'action.