La bourse chinoise revient à son niveau de 2015

Les actions nationales chinoises valent plus de 10.000 milliards de dollars pour la première fois depuis 2015 , après qu'un krach record a effacé la moitié de la valeur du marché en quelques mois mais attiré des millions d'investisseurs.

Le deuxième plus grand marché boursier mondial a connu une hausse de sa capitalisation boursière de 3.300 milliards de dollars depuis son creux de mars , aidé par les politiques de Pékin visant à encourager les échanges, une vague de nouvelles inscriptions qui sont arrivées avec des règles assouplies et le renforcement du yuan.

Top 5 mondial

Les États-Unis ont le marché boursier le plus important au monde avec une capitalisation de 38.300 milliards de dollars. Vient ensuite la Chine avec 10.040 milliards de dollars , un niveau en dessous de son record, selon les données compilées par Bloomberg lundi. "C'est un chiffre significatif, surtout après une pause dans le rallye boursier", relativise Hao Hong, stratège en chef de Bocom International à Hong Kong.

Le Japon est n°3 avec 6.200 milliards de dollars, et Hong Kong, n°4 , pèse 5.900 milliards de dollars. Le Royaume-Uni arrive cinquième avec une capitalisation de 2.800 milliards de dollars.

Réformes et stimulus

Les actions chinoises ont grimpé, après une longue pause, grâce aux réformes du gouvernement pour transformer la région autour de Shenzhen en un centre technologique mondial et aux politiques pour stimuler la demande qui devraient démarrer ce mois-ci.

L'indice CSI 300 des principales actions cotées à Shanghai et à Shenzhen a gagné 18% cette année, en tête des principales références mondiales.

L'ascension chinoise n'est sans doute pas terminée. "Il est possible que la valeur marchande de la Chine puisse augmenter plus rapidement maintenant que des réformes du marché telles que le système d'introduction en bourse basé sur l'enregistrement sont en place", selon Hao Hong.

Un yuan plus fort a également aidé les actions. La devise chinoise a augmenté de 3,9% au dernier trimestre, sa plus forte hausse en 12 ans. Cette avancée a incité la banque centrale à freiner le rallye du yuan et encourager des baisses.