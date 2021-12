La chasse aux bonnes affaires sur les marchés d'actions

Les marchés d'actions du Vieux Continent ont poursuivi leur rebond entamé la veille. Ils ont profité des déclarations encourageantes de responsables sanitaires sud-africains et américains sur l'absence de symptômes graves chez les personnes infectées par le variant Omicron , mais aussi de données rassurantes sur la conjoncture économique mondiale. "C'était tout ce dont les marchés avaient besoin d'entendre; les marchés boursiers en Europe et aux États-Unis ont grimpé, suivant l'exemple de l'Asie" a constaté Jeffrey Halley, économiste chez Oanda.

En Chine, la baisse du ratio de réserves des banques, qui devrait doper le crédit, a été applaudie par les marchés et les importations affichent un bond de 31,7%, bien plus marqué qu'attendu en novembre tandis qu'en Allemagne, la production industrielle a augmenté de 2,8% en octobre, plus de trois fois supérieure au consensus. L' indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne a en outre reculé moins qu'attendu ces dernières semaines, à 29,9 après 31,7 le mois dernier alors que le consensus Reuters le donnait à 25,1.

Les sociétés de livraison de repas à domicile ont également bénéficié d'un fort rebond, sur fond de "buy the dip" chez les investisseurs. Ces actions ont largement sous-performé les marchés boursiers depuis le début de l'année. Grandes gagnantes de la pandémie en 2020, elles ont été délaissées par les investisseurs qui ont préféré depuis janvier se positionner sur les valeurs liées à la reprise économique. Mais des courtiers ont noté que des investisseurs cherchent à revenir sur les titres délaissés. Delivery Hero , qui a perdu plus de 20% depuis janvier, a bondi de 7,82%, et Just Eat Takeaway a pris 4,89%.