La chute d'EasyJet plombe le secteur des transports (débriefing actions européennes)

Les marchés européens ont subi une nouvelle vague de prises de bénéfices, affectés par le regain de tensions commerciales et le Brexit. Aucun secteur n'est épargné. EasyJet pourrait présenter des résultats annuels en nette baisse.

Les principaux indices actions ont terminé dans le rouge ce mardi en Europe , dans un contexte d'incertitudes sur le commerce à deux jours de la reprise des négociations entre la Chine et les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a laissé entendre lundi qu'il était peu probable que des avancées importantes soient réalisées rapidement alors que son administration a imposé des sanctions à 28 entreprises et organismes publics chinois supplémentaires.

Le DAX allemand a reculé de 1,05%, le CAC 40 de 1,18% et le Footsie britannique de 0,76%. L'indice paneuropéen STOXX 600 a de son côté lâché 1,10%.

Tous les secteurs européens ont terminé en territoire négatif. Celui des transports et des loisirs a perdu 1,83% en raison de la chute de EasyJet à la Bourse de Londres (-7,55%). La compagnie aérienne britannique a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour son bénéfice annuel avant impôt, tablant sur une fourchette entre 420 et 430 millions de livres (470 à 481 millions d'euros) pour l'exercice comptable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Mais cela signifiera une baisse d'environ 25% , puisqu'il avait atteint 578 millions de livres lors de l'exercice précédent.

L'opérateur boursier London Stock Exchange (LSE) a pour sa part cédé 5,80%. Son homologue hongkongais, le Hong Kong Exchange Group (HKEX), a annoncé le retrait de son offre sur le groupe. En cause, des fortes réticences manifestées côté britannique. "L'opération semblait condamnée dès le début compte tenu de l'opposition du LSE, du manque de soutien de la Chine et de son caractère sensible tant politiquement que réglementairement", explique Russ Mould, analyste chez AJ Bell.