La communication ne passe plus entre Proximus et les investisseurs

Qui plus est, l'ebitda sous-jacent devrait se situer entre 1.750 et 1.775 millions d'euros l'année prochaine . "Soit 5% en dessous des attentes" , relève Ruben Devos, analyste chez KBC Securities, dont le conseil reste à "conserver". "Nous ne voyons pas souvent chez les opérateurs télécoms de telles fluctuations de l’ebitda en glissement annuel, mais cela reflète dans une large mesure le passage à une stratégie davantage axée sur l’investissement."

Déception générale

David Vagman (ING) salue, de son côté, le nouveau programme de réduction des coûts de 400 millions d'euros d'économies brutes sur 2020-2025 . Proximus indique qu'environ la moitié de ce montant se reflète déjà dans son objectif de baisse de -1 à -2% des dépenses d’exploitation pour la période 2020-2022. "À notre avis, cela signifie que l 'augmentation des économies de coûts est en réalité limitée à 200 millions d'euros entre 2023 et 2025 , et donc pas beaucoup en net si l'on tient compte de l'inflation salariale en Belgique."

Au final, tous les analystes s'accordent à dire que l'annonce de Proximus va mal passer auprès des investisseurs. "Bien que Proximus appelle 2021 une 'année de transition', avec des bénéfices attendus plus tard, nous pensons que le marché ne sera pas trop satisfait des perspectives plus sombres à court et moyen terme", explique Ruben Devos. Résultat: l'action Proximus signe la plus forte baisse de la séance à la Bourse de Bruxelles.