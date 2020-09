La concurrence s'organise face à Tesla

Dans le cadre de cette alliance, General Motors va prendre une participation de 11% dans Nikola – via la création de 2 milliards de dollars de nouvelles actions – et a obtenu le droit de nommer une personne au conseil d'administration. En échange, le jeune constructeur prévoit d'économiser plus de 4 milliards de dollars en coûts de recherche et développement au cours des dix prochaines années. Il sera payé pour construire le Badger, fournir des batteries et commencer à commercialiser la technologie des piles à combustible.