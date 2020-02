La confiance de Kering balaye les craintes des investisseurs...

Mauvaises perspectives pour le 1er trimestre?

Les analystes craignent de leur côté que le secteur du luxe enregistre de manière générale un "très mauvais" premier trimestre 2020. Dans une note publiée le 6 février, Flavio Cereda (Jefferies) estime que le manque à gagner sera d'environ 12 milliards d'euros pour 2020. "Les fabricants de produits de luxe ont doublé leur exposition à l'Asie depuis l'épidémie de SRAS de 2003 pour capter la demande des plus grands consommateurs - la Chine représente 40% du marché du luxe - et des principaux voyageurs dans les aéroports - les Chinois représentent 12% du volume mondial - et sont donc plus vulnérables au coronavirus", rappellent Deborah Aitken et Maxime Boucher, analystes chez Bloomberg Intelligence.