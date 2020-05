La conjoncture inquiète les marchés (débriefing actions européennes)

Les indices boursiers européens ont reculé à cause de craintes entourant la vitesse du redressement attendu de l'économie et d'un regain d'inquiétudes au sujet du commerce mondial.

Les investisseurs prennent conscience de la gravité de la crise. L' accumulation d'indicateurs conjoncturels de très mauvaise facture commence à décourager ceux qui tablaient sur une reprise rapide de la croissance économique quand les mesures de confinement auront complètement pris fin. C'est d'ailleurs sans compter sur une nouvelle vague de contaminations, qui n'est malheureusement toujours pas à exclure. Les propos, mercredi soir, du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell , ont semblé confirmer que l'ampleur de la crise pourrait être plus importante que prévu.

Comme si cela ne suffisait pas, on a assisté, ce jeudi, à un regain d'inquiétudes au sujet du commerce mondial. Et pour cause, lors d'une interview à Fox Business Network, le Président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il ne voulait pas discuter avec son homologue chinois, Xi Jinping. "Actuellement, je ne veux pas lui parler", a-t-il insisté, avant d'ajouter: "Nous pourrions rompre l'intégralité de notre relation. Si nous le faisions, que se passerait-il? Vous économiseriez 500 milliards de dollars."