La correction du Bel 20 a pris les analystes de court

Les cours des différentes composantes du Bel 20 ont décroché en moyenne de 36% depuis le milieu du mois de février. Avec une dégringolade de 56%, le néerlandais ING a été le plus affecté, tandis que Colruyt est la valeur qui a le mieux résisté avec une baisse de seulement 9%.

Les objectifs moyens n’ont reculé dans l’intervalle que de 0,6%, les analystes n’ayant pas encore intégré l’impact économique du Covid-19 dans leurs valorisations pour les différents groupes de l’indice. Ils préfèrent vraisemblablement attendre la fin de la période d’extrême volatilité avant de devenir plus favorables sur certains titres de qualité fortement décotés ces dernières semaines.

Gagnants et perdants

AB Inbev a été particulièrement entouré, avec des révisions principalement orientées à la baisse tant au niveau des recommandations (JP Morgan Cazenove, HSBC, Crédit Suisse) que des objectifs (ABN Amro, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Investec, Kepler Cheuvreux, Bank of America, Berenberg, Barclays, etc.). Le groupe fait face à de nombreux défis structurels de long terme (concurrence dans des marchés stratégiques) et continue d’afficher un endettement élevé.