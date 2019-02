La course à l'indice Bel 20 est lancée

Les gestionnaires des indices de la Bourse de Bruxelles risquent d’avoir beaucoup de pain sur la planche. Ils vont devoir bientôt se pencher sur la composition de l’indice Bel 20 . Vérifier si les actions qui le composent répondent toujours aux principaux critères. Et remplacer celles qui n’y répondent plus par des candidats plus à même d’intégrer sa composition.