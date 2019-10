La crainte d'une récession fait son retour à Wall Street

La Bourse de New York a fini en baisse ce mardi, tirée vers le bas par la publication de l'indice ISM de l'activité manufacturière en septembre, au plus bas depuis près de dix ans. Le Dow Jones a perdu 1,28% à 26.573,04 points. Le Nasdaq a lâché 1,13% à 7.908,68 points, tandis que le S&P 500 a cédé 1,23% à 2.940,25 points. Les marchés avaient ouvert en hausse, mais ont immédiatement basculé dans le rouge après la publication de l'indice ISM dans un contexte de détérioration de la conjoncture économique et de tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Ce qui n'a pas manqué de raviver les craintes d'une récession économique.