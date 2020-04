La crise pétrolière, une aubaine pour Euronav (+débriefing actions belges)

Degroof Petercam a pour sa part réduit son objectif de cours pour Aedifica (-0,99% à 90,40 euros) à 119 euros contre 126 euros précédemment. "L'acquisition de la société finlandaise Hoivatilat et une nouvelle expansion au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ont porté le taux d'endettement d'Aedifica à 56%", souligne son analyste Herman van der Loos. La société immobilière prévoit d'y remédier avec une nouvelle augmentation de capital, la sixième depuis sa création. Degroof Petercam s'attend à ce que l'opération soit plus importante et plus précoce que prévu (en septembre au lieu de décembre).