La crise sanitaire a raboté le salaire des patrons du Bel 20

Depuis cette année, les entreprises cotées du pays sont légalement tenues de mentionner dans leur rapport de rémunération la différence de salaire entre le collaborateur le mieux payé – la plupart du temps le CEO – et le moins bien payé.

Sur ce plan, la palme revient au groupe de biopharmacie UCB, et à son CEO Jean-Christophe Tellier, qui a empoché l'an dernier 6,83 millions d'euros, soit 126 fois plus que l'employé le moins bien payé, qui a perçu 54.000 euros brut.

Chez Solvay , la CEO Ilham Kadri a gagné 108 fois plus que le collaborateur le moins bien payé en Belgique.

Chez KBC , le CEO Johan Thijs a perçu 48 fois plus que l'employé le moins bien payé de KBC S.A., contre 40/1 chez Ageas et 62/1 chez Umicore.

L'obligation légale de publier la tension salariale est nouvelle, et toutes les entreprises ne la calculent pas de la même manière.

La tension salariale la plus faible parmi les entreprises du Bel 20 est rapportée chez Cofinimmo, dont le CEO Jean-Pierre Hanin ne gagne "que" 14 fois plus que les collaborateurs les moins bien payés. Le nombre d'employés de Cofinimmo est relativement limité, et la plupart d'entre eux détiennent un diplôme de l'enseignement supérieur.