La croissance de WDP pourrait être plus importante que prévu

L'annonce de son entrée dans la composition du Bel 20 la semaine prochaine a propulsé WDP sous les feux de la rampe. Investisseurs et analystes se demandent qui est cette société immobilière réglementée (SIR) active dans la logistique et surtout quelles sont ses perspectives pour les années à venir? "Alors que le plan de croissance 2016-2020 va sans aucun doute être rempli, probablement plus tôt que prévu, nous nous interrogeons maintenant sur la source de la croissance au-delà de ce point", expliquent Alexander Makar et Jan Opdecam, analystes de KBC Securities, dans un long rapport publié ce lundi. Ils ont donc passé au peigne fin le nouveau plan stratégique pour 2019-2023.