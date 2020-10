La cure d'économie de Bayer passe mal

Bayer doit économiser plus de 1,5 milliard d'euros d'ici 2024. Le titre du géant pharmaceutique et de l'agrochimie plonge à la Bourse de Francfort.

D'abord, ses activités d'agrochimie sont globalement confrontées au repli des cours des matières premières . Il y a aussi la forte concurrence qui règne dans le secteur du soja, alors que l'on constate une diminution de la consommation de biocarburants . Pour couronner le tout, des effets de changes négatifs faussent les pronostics de l'entreprise, notamment avec le réal brésilien qui a perdu près de 30% par rapport à l'euro depuis le début de l'année.

Bayer, qui dit s'attendre à un "impact plus important qu'attendu" et ne s'aventure pas à chiffrer le choc sur sa trésorerie. Il se limite à estimer le coût de ces déconvenues "dans la partie élevée d'un nombre de milliards à un chiffre", autrement dit entre 5 et 10 milliards d'euros. Il avait déjà revu ses prévisions à la baisse en août.