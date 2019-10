La digestion des résultats continue en Europe (débriefing actions européennes)

Nouvelle séance boursière contrastée en Europe. Ce vendredi, les indices boursiers ont évolué au gré des réactions des investisseurs aux publications de résultats trimestriels des entreprises cotées. En Bourse de Paris, ce sont les hausses qui l'ont emporté, le Cac 40 ayant fini sur une avance de 0,67%, tandis qu'en Bourse de Francfort, les achats n'ont pris le dessus que de justesse: le Dax a pris 0,17%. Par contre, les baisses se sont imposées, également in extremis, en Bourse de Londres, où l'indice vedette FTSE 100 a cédé 0,05%.

Kering s'est envolé de 8,74%. Le titre du groupe de luxe a surfé sur l'annonce de ventes de près de quatre milliards d'euros au troisième trimestre, grâce à la marque emblématique Gucci et à la forte croissance des ventes en Chine malgré une base de comparaison a priori défavorable. Dans la foulée, Citigroup et UBS ont relevé leurs objectifs de cours pour Kering. De son côté, Jefferies met tout de même en garde contre la forte exposition de la division asiatique du groupe à Hong Kong, où les protestations pour plus de démocratie font face à des violences régulières.