La division de l'Opep fait baisser les cours du pétrole

L'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a décidé ce jeudi d'une réduction de sa production de 1,5 million de barils par jour pour soutenir les cours du pétrole. Mais cela n'a pas permis aux prix du baril de Brent , la référence des marchés européens, et du baril de West Texas Intermediate (WTI), la référence américaine, de remonter. Car la décision reste tributaire d'une approbation de la Russie.

Les ministres "ont convenus de recommander à la huitième réunion ministérielle Opep et non Opep un nouvel ajustement de 1,5 million de barils par jour jusqu'au 30 juin 2020 ", selon un communiqué publié à l'issue d'une réunion à Vienne au siège de l'Opep.

"L'Opep n'a pas vraiment le choix. L'organisation doit couper de manière importante sa production en raison de la baisse importante de la demande à cause de l'épidémie de coronavirus."

Intervention saoudienne

L'Arabie saoudite a proposé à l'Opep et ses alliés de réduire de 1,5 million de barils par jour la production d'or noir au second trimestre de cette année, tout en étendant l'actuelle réduction de production s'élevant à 2,1 millions de barils par jour jusqu'à la fin de l'année. Celle-ci arrive à échéance ce mois-ci.

La Russie a indiqué être favorable à une extension de la réduction de pétrole actuelle, mais pas à une réduction supplémentaire. Toutefois, le pays a toujours coopéré avec la politique sur l'offre de pétrole depuis 2016 et a l'habitude de voter en dernière minute, tout en se montrant hésitant juste avant. Selon deux sources proches du dossier, la Russie serait d'accord pour une nouvelle réduction de production , mais le pays n'a pas commenté.

Incertitudes

Les cours du Brent ont effacé leur hausse entamée avant l'annonce de la décision de l'Opep, ce jeudi. Le prix du baril est retombé à 51 dollars, illustrant l'incertitude des investisseurs face à l'impact du coronavirus sur la demande mondiale de pétrole, alors que l'épidémie se propage dans le monde. Le cours du baril de Brent est passé dimanche sous la barre des 50 dollars, un plus bas qu'il n'avait pas atteint depuis juillet 2017.

Depuis le début de l'année, les cours du pétrole ont chuté de près de 20% , notamment en raison du ralentissement imposé par le coronavirus à l'économie de la Chine, premier importateur mondial de pétrole. Les pays membres de l'Opep se sont retrouvés à éprouver des difficultés à maintenir un budget équilibré, alors que Moscou a déclaré que les prix actuels du brut lui conviennent. La Russie a basé ses prévisions budgétaires sur un baril à 42,4 dollars. De plus, pour les compagnies russes de pétrole, tout baril retiré du marché implique des rentrées financières en moins.

Si l'Opep parvient à un accord général de réduction de 1,5 million de barils par jour, la production d'or noir sera réduite de 3,6 millions de barils par jour, soit 3,6% de l'offre mondiale. "L'Opep n'a pas vraiment le choix. L'organisation doit couper de manière importante sa production en raison de la baisse importante de la demande à cause de l'épidémie de coronavirus" estime Gary Ross, fondateur de la firme Black Gold Investors. "L'Arabie Saoudite compte pour plus de la moitié de la baisse décidée par l'Opep et mènera la cadence avec les réductions futures. Les autres pays, y compris la Russie, vont suivre, car c'est dans leur intérêt" ajoute-t-il.