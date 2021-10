La domination des Gafam sur Wall Street touche-t-elle à sa fin?

Serait-ce la fin de l'âge d'or pour les "Big Tech"? La question commence à émerger dans les salles de marché au lendemain de la chute du secteur technologique à Wall Street. Outre Facebook , qui a lâché 4,89% à cause d'une panne mondiale du réseau social , les autres Gafam ont connu une séance difficile lundi: Alphabet (maison mère de Google) a reculé de 2,11%, Amazon de 2,85%, Apple de 2,46% et Microsoft de 2,07%.

Un talon d'Achille bien connu

Or les valeurs dites de croissance, comme le secteur technologique, sont particulièrement sensibles à ce qui se passe sur le marché obligataire, car leur valorisation dépend en grande partie des prévisions en matière de bénéfices futurs. Et qui dit hausse des taux d'intérêt, dit hausse des charges financières et donc bénéfices moins importants. "Le talon d'Achille, ce sont des taux plus élevés", confirme Mike Mullaney, directeur de la recherche sur les marchés financiers chez Boston Partners.