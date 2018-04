La faible valorisation d'Ontex attire

Depuis mai 2017, après l’acquisition de la société brésilienne Hypermarcas, Ontex a perdu plus du tiers de sa valeur en Bourse. Le titre a touché un plancher le 22 mars dernier à 20,90 euros. Soit son plus bas niveau en quatre ans. "Au cours des derniers mois, Ontex a été lourdement sanctionnée en raison de ses activités au Brésil, de l’augmentation des prix des matières premières et de la correction générale des marchés", expliquent Eric Wilmer et Robert Jan Vos pour qui cette lourde chute de l’action est "fortement exagérée".