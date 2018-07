La faiblesse du yuan n'est pas au goût des Américains

"La Chine, l’Union européenne et les autres manipulent leurs monnaies en baissant leurs taux d’intérêt, alors que les États-Unis augmentent leurs taux, avec un dollar devenant de plus en plus fort jour après jour", a-t-il affirmé sur le réseau social Twitter vendredi. La veille, il avait déjà souligné la chute de l’euro et du yuan face au billet vert.