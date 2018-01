La fièvre des biotechs n'est pas retombée (+Briefing actions)

Les principaux indices européens évoluent dans le rouge ce mardi midi après la clôture négative de Wall Street. Après un accès de faiblesse en début de séance, l'euro a repris le dessus face au dollar.

Lire plus

• La tendance

Repli généralisé sur les principaux marchés européens ce mardi midi dans la foulée de la clôture négative de Wall Street et la faiblesse des technos causée par Apple. Après avoir cédé du terrain en matinée, l'euro reprenait l'ascendant face au dollar en fin de matinée.

A Bruxelles, le Bel 20 se contractait de 0,37% vers midi. L’indice des valeurs cotées en continu se repliait de 0,39%.

Seules une poignée de valeurs du Bel 20 sont dans le vert : AB InBev (+0,12%) , UCB (+0,06%) et KBC (+0,05%). Bekaert (-1,40%) et Proximus (-1,22%) se disputent la lanterne rouge.

Hors Bel 20, Asit Biotech poursuit sa grimpette avec une envolée de 14,2%. Dans le même compartiment, Kiadis gagne 5,6% et Curetis 3,9%. Par contre, Mithra fait l’objet de prises de bénéfices (-2%) après son bond de lundi.

Nyrstar reflue de 2,3%.

>Suivez les marchés en temps réel.

• Le briefing actions

>AB InBev : Credit Suisse a réduit son objectif de cours à 108 euros contre 113 euros avant. La recommandation reste à "surperformer".

>Umicore : Barclays a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer" avant. L’objectif de cours passe de 27 euros à 37 euros.

>Marshall Wave a réduit sa position vendeuse sur Umicore passant de 0,81% à 0,69% à la date du 25 janvier.

>Engie :

*Macquarie a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surperformer" avant.

*Mediobanca a relevé son objectif de cours à 15,5 euros contre 15 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>Financière de Tubize et Schwarz Vermoegenverwaltung n’agissent plus de concert en tant qu’actionnaires d’UCB.

>Marshall Wace a réduit sa position vendeuse sur Colruyt passant de 0,96% à 0,86% à la date du 25 janvier.

>Colruyt a acquis, la semaine dernière, 355.140 actions propres. Le groupe détient 6,46% de son capital.

>Systemica Investments a déclaré détenir, à la date du 25 janvier, une position vendeuse de 0,50% dans Ontex.

>Ageas a acquis, la semaine dernière, 57.000 actions propres, au prix unitaire de 43,11 euros.

>La commune de Watermael-Boitsfort a remporté son recours contre le projet immobilier Tenreuken de la société Cofinimmo en lisière de la forêt de Soignes. La commune bruxelloise ne se dit pourtant pas opposée à un tel projet, elle veut juste qu'il soit "plus raisonnable". Notre article.

>Befimmo a ajouté l'immeuble de bureaux Art 56 à son portefeuille. L'achat s'est conclu sur la base d'un droit d'emphyté́ose de 99 ans pour environ 116 millions d'euros. L'immeuble de 21.000 m² est actuellement loué́ (à 98%) à̀ une dizaine de locataires. Le communiqué.

>Retail Estates : ING a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avant. L’objectif de cours passe de 71 euros à 81 euros.

>Orange Belgium: Berenbeg a réduit son objectif de cours à 19 euros contre 25 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Ahold Delhaize a acquis, la semaine dernière, 2.506.901 actions propres au prix unitaire moyen de 18,43 euros.

>Gimv annonce aujourd’hui un investissement de 7 millions d’euros dans l’entreprise irlandaise The Foundry Innovation and Research 1, Ltd. (FIRE1), une société spécialisée dans les dispositifs médicaux connectés qui développe une solution de surveillance permettant d’améliorer l’évolution des patients exposés à un risque élevé d’insuffisance cardiaque. Le communiqué.

>BlueCrest Capital Management a réduit sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,65% du capital à 0,55% à la date du 24 janvier.

>CQS a accru sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,86% du capital à 0,92% à la date du 24 janvier.

>Marshall Wace a accru sa position vendeuse sur Euronav passant de 1,13% du capital à 1,20% à la date du 26 janvier.

>La position vendeuse de Whitebox Advisors sur TiGenix est passée sous la barre de déclaration de 0,50% du capital le 26 janvier contre une position de 0,76% avant.

>La position vendeuse de Marsahll Wace sur IBA est passée sous la barre de déclaration de 0,50% du capital le 26 janvier contre une position de 0,59% avant.

>A tenir à l’œil ce mardi. Belgique. Inflation janvier. Résultats d’Aperam après-Bourse. Zone euro. PIB 4e trimestre à 11h. Confiance des entrepreneurs et des consommateurs janvier 11h. USA. Prix des maisons 15. Confiance des consommateurs janvier 16h. Résultats. AMD, McDonald’s et Pfizer.