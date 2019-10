La fin d'un cycle pour les profits à Wall Street?

L'heure n'est pas à l'optimisme à l'aube de la nouvelle saison des résultats à la Bourse de New York. Les analystes s'attendent à un recul des bénéfices des grandes sociétés américaines. En particulier dans le secteur de l'énergie.

Retour aux fondamentaux. Après avoir été ballottés pendant plusieurs semaines entre les changements de politique monétaire, les tensions commerciales et les troubles politiques internes, les marchés financiers vont pouvoir à nouveau se concentrer sur les fondamentaux économiques. En particulier l'état de santé des entreprises. La saison des résultats au troisième trimestre s'ouvre ce jeudi 3 octobre à Wall Street avec les chiffres de PepsiCo .

"C'est bien que la saison des résultats arrive... Au moins, nous aurons des données concrètes pour avancer", estime Susan Schmidt, gestionnaire de portefeuille chez Aviva Investors Americas. Avant de tempérer: "Nous ne prévoyons pas que de bonnes nouvelles en sortiront. Je pense que nous allons entendre des perspectives plus conservatrices". Selon les données compilées par Bloomberg Intelligence, les analystes s'attendent en moyenne à une baisse de 3,19% des bénéfices par action (BPA) des sociétés cotées au sein du S&P 500 . Soit leur plus mauvaise performance depuis 2016.

Pour mémoire, ils tablaient déjà sur une croissance négative de 2,51% pour le deuxième trimestre, mais de nombreux groupes ont par la suite dévoilé des résultats supérieurs aux attentes. Au final, la croissance s'est établie à +1,60%. L'histoire va-t-elle se répéter durant les prochaines semaines?

Le secteur de l'énergie, grand perdant de la saison?

Mais plongeons-nous dans les détails. Certains secteurs pourraient avoir connu un troisième trimestre plus difficile. À commencer par celui de l'énergie, pour lequel les analystes prévoient en moyenne un bénéfice par action en baisse de 28,8%! La chute d'environ 20% des prix du pétrole entre août 2018 et août 2019 a visiblement fait quelques dégâts. Et les grands groupes américains comme Exxon Mobil (-41,4%), Schlumberger (-11,3%) ou Baker Hugues (-43,7%) ne devraient pas être épargnés.

Autre secteur en difficulté: les semi-conducteurs. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont déjà plombé leur cours de Bourse ces derniers mois. Et elles pourraient en plus avoir pesé sur leurs résultats financiers. Le consensus table actuellement sur un repli de 11,2% du BPA. Le leader Texas Instruments (-8,9%) devrait lui aussi présenter des chiffres dans le rouge.