La fin de la guerre sur l'acier profite à ArcelorMittal

Les groupes de sidérurgie comme ArcelorMittal ont progressé après que les États-Unis et l'Union européenne ont mis fin à leur guerre commerciale sur l'acier et l'aluminium.

Les groupes de sidérurgie ArcelorMittal , Thyssenkrupp et Salzgitter ont pris 2,01%, 2,36% et 1,76% respectivement après que les États-Unis et l'Union européenne ont confirmé dimanche avoir mis fin à leur guerre commerciale sur l'acier et l'aluminium. Bruxelles a aussi levé des mesures de rétorsion supplémentaires, dont celles sur les motos.