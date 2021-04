La fin du confinement fait pétiller Coca-Cola

La société Coca-Cola , qu’il ne faut plus présenter, fait partie de tous les portefeuilles des "bons pères de famille" américains. Le maître américain des investissements, Warren Buffett , détient l’action depuis de nombreuses années. L’entreprise est connue aux États-Unis comme une "aristocrate du dividende" , qui distribue depuis de nombreuses années un dividende régulier et généreux à ses actionnaires. Le rendement brut attendu du dividende se monte à 3,1% .

Par ailleurs, en tant que société faisant partie du secteur alimentaire, Coca-Cola est relativement peu sensible aux aléas de la conjoncture. Cela rend habituellement l’action moins volatile et donc plus sûre. "Habituellement", car pendant la crise du coronavirus, la société a été durement touchée. En 2020, le chiffre d’affaires a baissé de 11% et le bénéfice par action a cédé 13%. L’entreprise a beaucoup souffert de la crise sanitaire. À cause des mesures de confinement, de nombreux restaurants, stades et cinémas ont dû fermer leurs portes, ce qui a fait baisser la consommation de Coca-Cola hors domicile.