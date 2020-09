La fin du rally des techs à Wall Street?

La Bourse de New York accusait ce jeudi sa plus forte baisse depuis le mois de juin dernier, plombée par les valeurs technologiques qui l'ont portée au sommet ces derniers mois. La tendance en Europe basculait également dans le rouge.

Wall Street s'acheminait ce jeudi vers sa pire séance en trois mois. Peu avant 18h, l'indice S&P 500 abandonnait plus de 3%, le Dow Jones plus de 2% et le Nasdaq près de 5%. Un recul lié à celui des valeurs technologiques, qui avaient porté ces indices à des sommets ces derniers mois.