La fintech Unifiedpost entre en bourse

La société fintech Unifiedpost sera bientôt cotée sur Euronext Bruxelles. Le spécialiste en digitalisation de factures souhaite lever 160 millions d’euros pour financer sa croissance.

L'entrée en bourse de la fintech Unifiedpost devrait à nouveau faire souffler un vent de fraîcheur sur la Bourse de Bruxelles, après l’IPO (initial public offering) de la société pharmaceutique Hyloris en juin dernier. Plus tard dans le mois, l’entreprise wallonne de medtech Nyxoah souhaite également collecter 60 millions d’euros pour le développement d’un implant contre l’apnée du sommeil. L’entreprise en forte croissance Unifiedpost – que l’on peut comparer à un Facebook financier pour entreprises – envisage cette entrée en bourse depuis l’an dernier et franchit aujourd’hui le pas.

"Depuis 2004, nous gérons l’envoi de toutes les factures de Reuters (aujourd’hui Refinitiv) dans 140 pays." Hans Leybaert CEO de Unifiedpost

L’entrée en bourse se fera via un placement privé à destination exclusive des investisseurs qualifiés et des investisseurs particuliers fortunés dans le cadre d'un placement privé. Ce n'est qu'après la cotation de la société que les actions pourront achetées par de petits investisseurs.

"Six fonds de placement internationaux, dont deux fonds américains, se sont déjà engagés à investir 98 millions d’euros", explique le président Stefan Yee. Grâce à cet engagement, Unifiedpost peut augmenter le montant de l’opération de 100 millions d’euros (précédemment annoncés) à 160 millions d’euros.

L’entreprise, dont le siège social est situé à La Hulpe, souhaite utiliser cet argent pour financer sa croissance interne et externe. Cela lui permettra également de rembourser le financement d’une acquisition antérieure (17 millions d’euros). La société s’est refusée à tout commentaire sur sa valorisation.

Factures

Plus de 38% de l’entreprise sont encore aux mains de la direction, rassemblée autour de Hans Leybaert, qui a commencé il y a 20 ans avec une plate-forme permettant aux entreprises de communiquer électroniquement. Le fondateur et CEO la décrit comme un Facebook financier où les entreprises peuvent inviter leurs clients et fournisseurs à se connecter. Au sein de ce réseau, elles peuvent s’échanger des données au lieu de documents papier ou au format PDF. Ce fut le tremplin vers la gestion digitale des factures et contrats. "Depuis 2004, nous gérons l’envoi de toutes les factures de Reuters (aujourd’hui Refinitiv) dans 140 pays", explique Leybaert.

Unifiedpost compte aujourd’hui plus de 250 entreprises clientes, dont ABN Amro, mais la société a également élargi ses activités aux PME et lancé de nouveaux services comme les services d’identité et de paiement de factures. "Nous avons ainsi créé Billtobox, une plate-forme numérique dédiée aux PME et qui leur permet de gérer leurs factures, rappels, commandes, documents RH, etc."

"Les gros clients comme le fournisseur d’énergie Lampiris (Total) envoient 1 million de factures par mois, mais nous comptons également des centaines de milliers de petits clients qui utilisent un nombre limité de services et paient entre 5 et 10 euros par mois." Unifiedpost traite 350 millions de documents par an pour plus de 400.000 clients. Cette clientèle ne cesse d’augmenter grâce aux "ambassadeurs" que sont les comptables et les pouvoirs publics, qui recommandent la plate-forme.

+59% Hausse du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires d'Unifiedpost a enregistré une progression de 59% au premier semestre par rapport au premier semestre 2019.

En combinant la croissance interne et 11 acquisitions en Belgique et à l’étranger, Unifiedpost réalise un chiffre d’affaires annuel de 69 millions d’euros. Au cours du premier semestre 2020, il a enregistré une hausse de 59% par rapport à la même période de l’an dernier, pour atteindre 33,5 millions d’euros. Sans la pandémie de coronavirus, l’entreprise aurait sans doute pu afficher des résultats encore meilleurs, car suite à la crise, de nombreux clients ont réduit leurs activités. "En avril par exemple, le marché de l’intérim a ralenti, mais en juillet, les choses étaient revenues à un niveau normal", poursuit Leybaert.

Par ailleurs, la pandémie a accéléré l’augmentation du nombre de nouveaux clients. "Depuis la crise du coronavirus, la demande de digitalisation augmente. Nous pouvons miser sur cette tendance à court et à long termes", ajoute le CFO Laurent Marcelis.

Consolidation

Avec 750 employés dans 15 pays, l’entreprise paie sa stratégie d’acquisitions par des chiffres dans le rouge. Et la situation n’est pas près de changer. "La priorité va à la croissance. Le marché européen compte encore 600 petits acteurs. Nous nous attendons à une vague de consolidation et nous comptons encore grandir."