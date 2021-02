La folle ascension d'Amazon en bourse durant l'ère Bezos...

Les investisseurs qui avaient souscrit à l'introduction en bourse d' Amazon ont vu leur mise multipliée par plus de 2.250 en près de vingt-quatre ans. La progression fulgurante de l'action du géant du commerce électronique reflète le changement des habitudes de consommation des particuliers, mais aussi les intuitions fructueuses de son fondateur et emblématique patron Jeff Bezos, qui va bientôt céder sa place.

Rentabilité scrutée à Wall Street

Alors que le groupe était à l'origine une librairie en ligne, sa diversification à des catégories de produits de plus en plus nombreuses lui a permis d'augmenter considérablement son chiffre d'affaires, mais au prix d'investissements colossaux qui ont longtemps laissé les analystes dubitatifs, parce que la rentabilité n'était pas la priorité de la direction. Or, à Wall Street, c'est la capacité à dégager des bénéfices qui est scrutée. À cet égard, les investisseurs les plus patients ne seront pas déçus.