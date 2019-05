La guerre commerciale a pesé à Wall Street

La Bourse de New York a fini en baisse ce mercredi, victime d'un regain des craintes de voir les tensions commerciales gagner en intensité, notamment entre la Chine et les Etats-Unis.

La Bourse US a clôturé en baisse ce mercredi, dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington et de plongeon du titre Qualcomm. Le Dow a baissé de 0,39% à 25.776,61 points. Le Nasdaq a perdu 0,45% à 7.750,84 points. Le S&P 500 a reculé de 0,28% à 2.856,27 points. Des informations de presse ont évoqué la potentielle interdiction imposée à cinq nouvelles entreprises chinoises de commercer avec des sociétés américaines faute de licence, tandis que le secrétaire au Trésor a confirmé l'absence de négociations prévues mercredi avec la Chine.