La livre sterling numérique au secours de la City?

Selon un think tank, la livre sterling numérique permettrait à la City de Londres de garder son rang mais l’expérience suédoise montre que c’est plus compliqué que prévu.

Cent jours après le Brexit et après s’être fait dépasser par Amsterdam dans le trading d’actions, la City de Londres planche sur la stratégie qui doit lui permettre de rester un centre financier mondial .

Pour Daniel Hodson, président du think tank CityUnited, une "grande majorité" des personnes actives dans la City estime qu'il vaut mieux se concentrer sur la compétitivité du secteur financier plutôt que de retarder le changement dans l'espoir d'obtenir l'accès au marché de l’Union européenne. Une prise de position qui n’est pas surprenante de la part du tout jeune think tank fondé il y a deux mois par des partisans du Brexit.

Monnaie numérique centralisée

, président du think tank CityUnited

Officiellement, la Chine veut lancer un yuan numérique pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022 . Et l’accélération du projet de livre sterling numérique, en gestation depuis plusieurs années au sein de la Banque d’Angleterre, semble cohérente avec la place de Londres en matière d’innovation financière. Selon CB Insights, le Royaume-Uni compte 12 licornes dans la fintech dont la plateforme d’échange de cryptomonnaies la plus populaire (blockchain.com).

Cette proposition du think tank s’inscrit aussi dans le cadre du nouveau groupe de travail sur l'innovation, la croissance et la réforme réglementaire (TIGRR) mis en place au Royaume-Uni pour soutenir l’innovation, le développement des entreprises et l’économie britannique.