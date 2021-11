La livre turque, ou la politique monétaire sous influence

Y a-t-il un pilote dans l'avion?

"Sur les marchés des changes, on observe des formations de prix malsaines, irréalistes et complètement détachées des fondamentaux économiques."

Et les investisseurs semblent du même avis. La livre turque affiche la plus mauvaise performance de l'année parmi les grandes devises mondiales, avec une chute de 40%. Mais la banque centrale ne paraît pas inquiète. Elle a assuré, dans un court communiqué publié mardi soir, n'avoir aucun engagement en matière de taux de change. "Les taux de change sont déterminés par les conditions de l'offre et de la demande selon la dynamique du marché libre. Sous certaines conditions, la banque centrale ne peut intervenir qu'en cas de volatilité excessive sans viser une direction permanente." Elle a d'ailleurs dénoncé des "formations de prix malsaines sur le marché des changes, qui sont irréalistes et complètement détachées des fondamentaux économiques".