La logistique reste à privilégier dans les SIR

Fondamentaux

"Certaines valeurs ont vu leur cours plonger de 50 à 60%, et se négocient avec des décotes importantes." Dans ce contexte, elle sous-pondère très largement le segment au niveau européen, et évite soigneusement les belges cotées sur ce segment ( Retail Estates , Wereldhave Belgium , etc.).

De même, l’explosion du télétravail remet également en cause les fondamentaux de long terme sur le segment des bureaux , et elle évite donc également un groupe comme Befimmo qui est en outre engagé dans un processus coûteux de développement sur plusieurs sites.

Evidence logistique

"La crise actuelle pousse également à plus de prudence sur des acteurs autrefois jugés sûrs, comme par exemple les maisons de repos. Dans ce contexte, nous avons actuellement une préférence pour Care Property Invest en raison de son profil plus défensif , par rapport à un Aedifica ." Sur le long terme, Pascale Nachtergaele estime néanmoins que ce segment conserve des attraits certains , avec notamment la génération des Baby Boomers qui vont massivement entrer dans les maisons de repos d’ici quelques années.

"La crise actuelle pousse également à plus de prudence sur des acteurs autrefois jugés sûrs, comme par exemple les maisons de repos. Dans ce contexte, nous avons actuellement une préférence pour Care Property Invest en raison de son profil plus défensif, par rapport à un Aedifica."

Le secteur de la logistique reste actuellement le seul qui conserve encore le soutien inconditionnel de Pascale Nachtergaele au niveau belge, et avec trois valeurs figurant parmi les dix principales positions de son fonds (WDP , Montea et VGP ). "Le secteur est peu impacté par la crise du coronavirus, et continue de bénéficier de fondamentaux forts liés au développement du commerce en ligne." Au niveau du fonds qu’elle gère (au niveau européen), elle a profité du déclenchement de la crise sanitaire pour se positionner sur des segments plus défensifs de la cote, comme le résidentiel allemand par exemple.