La maison-mère de Tinder cartonne: +380% depuis son IPO

Match Group a pu compter sur son application Tinder pour croître ses bénéfices depuis 2015, date de son entrée en Bourse de New York. Mais l'exercice 2019 s'annonce plus compliqué pour le groupe américain.

Le champion de l'amour 2.0 pourrait s'appeler Match Group . La société, qui possède des sites de rencontre comme Match.com et Meetic, mais aussi l'application de rencontre Tinder, a vu son cours progresser de plus de 380% depuis son introduction en Bourse le 16 octobre 2015. Le groupe, qui a publié ses résultats du quatrième trimestre la semaine précédente, a pu compter sur Tinder, qui pèse désormais la moitié de ses revenus. L'application de rencontre compte désormais 4,3 millions d'abonnés, 1,2 million de plus qu'à la même période l'année passée. Match Group a investi lourdement dans Tinder et ses autres services car il cherche à obtenir une plus grosse part du marché des rencontres en ligne, qui devrait atteindre 12 milliards de dollars en 2020 selon les estimations des analystes de Nomura.

Match Group a gagné 58 cents par utilisateur en moyenne, soit 3 cents de plus qu'en 2017, car de plus en plus d'utilisateurs ont adopté des services payants comme Tinder Gold et Tinder Plus. Ceux-ci permettent des "likes" illimités, la possibilité de revenir sur un swipe accidentel et une meilleure visibilité. Tinder a introduit le swipe ("balayer"): l'utilisateur swipe à droite le profil qui lui plaît et à gauche celui qui ne lui plaît pas. Il doit attendre que le profil swipé à droite fasse de même pour pouvoir engager la conversation.

Rude concurrence

Doug Anmuth, analyste chez JPMorgan, estime qu'au premier trimestre de cette année, Tinder devrait obtenir 285.000 nouveaux abonnés, et 1,06 million à la fin de l'année. "Le premier trimestre devrait être porté par la croissance observée depuis le second semestre de 2018 et par un effet saisonnier" écrit l'analyste dans une note. Mais il voit quelques risques pour Tinder cette année, alors que "l'accent est mis sur des produits focalisés sur l'optimisation et le merchandising, qui devraient apporter moins de potentiel de hausse".

Match Group a augmenté de 22% ses dépenses opérationnelles au quatrième trimestre pour introduire Tinder sur les marchés émergents. Mais le groupe fait face à la concurrence d'applications comme Bumble, une application de rencontre fondée par une ancienne fondatrice de Tinder. Bumble a récemment lancé son application en Inde. Le réseau social Facebook s'est lancé depuis l'année dernière dans les rencontres en ligne.