La messagerie d'entreprise Slack fait ses premiers pas en Bourse

Pour son entrée en Bourse, Slack n’a pas opté pour la "classique" IPO permettant notamment de lever des fonds auprès de nouveaux investisseurs. Les responsables de l’entreprise ont plutôt choisi une entrée avec une cotation directe. Cela implique donc qu’aucune part supplémentaire ne sera mise en vente et que les échanges se feront entre les actionnaires déjà impliqués dans l’entreprise. De quoi s’épargner les importants frais liés à une introduction en Bourse classique mais aussi éviter aux actionnaires de voir leurs parts dans l’entreprise se diluer dans une nouvelle émission d’actions. L’opération n’est pas banale mais avait notamment été réalisée il y a un an par la plateforme de musique en ligne Spotify. Aujourd’hui trois investisseurs se partagent un peu moins de la moitié de l’entreprise. Le principal actionnaire est Accel Partners avec 24% du capital de Slack. L’investisseur dispose aussi de parts dans Facebook et Dropbox. Viennent ensuite Andreessen Horrowitz et Softbank avec respectivement 13,3% et 7,3% des parts de la plateforme.